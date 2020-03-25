Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine dikkat çektiği 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına bir destek de Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla ünlü çiftin #HayatEveSığar" mesajı paylaştı.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 'Hayat Eve Sığar' dedi
Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bakanlık gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve evde kalınması gerektiğinin çağrısını yaptı. Çağrıya uyan ünlüler de kendilerini eve kapattı.
25.03.2020 18:48 Magazin