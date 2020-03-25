Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 'Hayat Eve Sığar' dedi

Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine dikkat çektiği 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına bir destek de Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den geldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla ünlü çiftin #HayatEveSığar" mesajı paylaştı.