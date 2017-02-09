Burak Özçivit isyan etti: İki aydır ilk defa...

Magazin - 09 Şubat 2017 17:23

Evlilik hazırlığı yapan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti uzun süre sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Evcen ve Özçivit çiftinin çok özel açıklamaları Aramızda Kalmasın'da ekrana geldi.'İki aydır ilk defa görüşüyoruz'İş yoğunluğundan dolayı çok fazla görüşemediklerinden dert yanan Burak Özçivit, "Pek görüşemiyoruz aslında. İki aydır ilk defa görüşüyoruz" sözleri ile sitem etti.'Aramızda rekabet yok'Burak Özçivit 'Ölene Kadar' dizisi ile ekrana dönen sevgilisi Fahriye Evcen'i yakından takip ettiğini açıkladı. Yakışıklı oyuncu 'Rekabet var mı?' yönündeki soruya, "Yok rekabet olur mu" diye yanıt verdi."Düğün planı yapamadık"Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift düğün detayları ile ilgili bilgi vermek istemedi. Çift iş yoğunluğundan dolayı düğün planı yapamadıklarını söyledi.İranlı modeli engellediGeçtiğimiz günlerde İranlı kainat güzeli Mahlagha Jaberi, Burak Özçivit'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına 'yakışıklı' yazmış ve ünlü modelin bu yorumu olay olmuştu.Bu yorumdan sonra Burak Özçivit sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisi Fahriye Evcen'le fotoğrafını paylaşmış ve İranlı modeli engellemişti. (Acunn.com)