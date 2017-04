Burak Özçivit: Kendi düğünümüzü kendimiz yapacağız

Magazin - 22 Nisan 2017 08:30

Geçtiğimiz ay evliliğe ilk adımı atan Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in düğünü şimdiden olay yarattı. Her ikisi de sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'dan Balkanlar'a hatta Güney Amerika'ya kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikili, düğünleri için teklif üzerine teklif almaya başladı.Düğünün yapılacağı mekandan balayı adresine, gelinlikten damatlığa kadar nikah törenindeki her detayla ilgili sponsorluk yarışı başladı. Düğüne sponsor oldukları takdirde geniş kitlelere ulaşacağını düşünen firmalar, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'e çok yüklü miktarda paralar teklif etti.Önceki akşam güzel nişanlısıyla Arnavutköy'de yemek yiyen yakışıklı oyuncu, sponsorluk yarışına son noktayı koydu. "Biz kendi düğünümüzü kendimiz yapacağız, sponsorluk istemiyoruz" diye konuşan Burak Özçivit, bu konudaki kararının kesin olduğunun da altını çizdi. Yakın çevresine "Bizim örf ve adetlerimize göre düğünü damat yapar" dediği konuşulan ünlü oyuncu, nişanlısının düğünle ilgili her isteğini de yerine getirmeye kararlı... Bu arada geçtiğimiz sene de Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın düğünü öncesinde sponsorluk yarışı başlamış ancak o dönem İmirzalıoğlu, teklifleri geri çevirmişti.Yakın çevresine "Biz, nişanda yaptığımız gibi her şeyin Türk geleneklerine uygun olmasını istiyoruz. Bu nedenle düğünü de kendi paramla yapacağım" dediği konuşulan Burak Özçivit, servet değerindeki teklifleri elinin tersiyle itti.Kaynak: takvim.com.tr