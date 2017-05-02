Burak Özçivit, Neslihan Atagül'le kavga mı etti?

Magazin - 02 Mayıs 2017 13:58

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı 'Kara Sevda' dizisi 5 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Hafta içi çıkan haberlerde Burak Özçivit ile Neslihan Atagül'ün sette kavga ettiği dizinin de bu sebeple final yapma kararı aldığı iddia edilmişti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti dün akşam yemeğinde görüntülendi. Yakışıklı aktöre mekan çıkışı "kavga" iddiaları da soruldu. Burak Özçivit, "Benim kimseyle bir sorunum olmadı. Sette öyle şeyler yaşanmadı. Yazılanların bizimle hiçbir ilgisi yok" dedi.