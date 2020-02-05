Burak Özçivit sitem etti: "Fahriye ve beni üzüyor!"

Kuruluş Osman dizisiyle başarılı bir sezon geçiren Burak Özçivit önceki gün Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdı. Magazin muhabirlerinin röportaj isteğini geri çevirmeyen yakışıklı oyuncu, onlarla ayaküstü sohbet etti. Baba olmak üzerine yorum yapan Burak Özçivit, "Her şey çok güzel gidiyor babalık çok güzel bir duygu inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gecce Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci, hem babacı" dedi.Fahriye Evcen'in Karan bebekle ile fotoğraflarını paylaşmasına rağmen kendisi paylaşmayan Burak Özçivit, "Nazara inanıyoruz ama çok dua ediyoruz bu konuda, çok dikkatliyiz" dedi.Muhabirlerin, Karan bebeğe gelen reklam teklifleri sorusuna ise "Yalan yanlış haberler yapılıyor, çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum bu durum Fahriye ile beni çok üzüyor" şeklinde konuştu.