Burak Özçivit: Son söz gelinin

Önceki gece Fahriye Evcen ile Bebek’te görüntülenen Burak Özçivit, düğünleri için "Son sözü gelin hanım söyleyecek" dedi.

Magazin - 03 Mayıs 2017 08:35
Burak Özçivit: Son söz gelinin
29 Haziran’da evlenecekleri söylenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen önceki gece Bebek’teydi. ‘Kara Sevda’nın ‘Kemal’i Burak Özçivit ile ‘Ölene Kadar’ın ‘Selvi’si Fahriye Evcen, 2014’te ‘Çalıkuşu’nda oynarken aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçen Mart’ta da Fahriye Evcen’in Almanya’da doğup büyüdüğü Solingen’de nişanlanmışlardı.

YER BELLİ DEĞİL

Burak Özçivit, “Keyfimiz yerinde. Bir yaramazlık yok. Ama düğünü nerede yapacağımızı inanın biz bile bilmiyoruz! İnce eleyip sık dokuduğumuz için yerine bir türlü karar veremedik. Son sözü gelin hanım söyleyecek. Netleştikten sonra açıklarız” diye konuştu.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: posta.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu
  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu
  • "Estetikle çirkinleşen tek kadın"
  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha

Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu

MAGAZİN HABERLERİ

  • 200 bin'lik tektaş ile evlilik teklifi!
  • Gülşen'e dolandırıcılık şoku!
  • Tarifeye zam yaptı, cipini yeniledi!
  • "Ayrılık yok, aşk var"
  • İşte Arda Kural'ın yeni hayatı
  • Çoban Yıldızı’na yeni oyuncu!
  • Kural değişikliğini anlattı!
  • No: 309'un akıbeti belli oldu!
  • İşte Survıvor'a veda eden o isim!
  • Aşk ve Mavi'ye bir ödül daha!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?
  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
  • İbrahim Erkal'dan üzücü haber
  • Kısmetse Olur devam edecek mi? Resmi açıklama geldi..
  • Hülya Avşar'dan dans şov!
  • Berrak Tüzünataç'ın tatil planı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?