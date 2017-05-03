29 Haziran’da evlenecekleri söylenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen önceki gece Bebek’teydi. ‘Kara Sevda’nın ‘Kemal’i Burak Özçivit ile ‘Ölene Kadar’ın ‘Selvi’si Fahriye Evcen, 2014’te ‘Çalıkuşu’nda oynarken aşk yaşamaya başlamıştı.
Geçen Mart’ta da Fahriye Evcen’in Almanya’da doğup büyüdüğü Solingen’de nişanlanmışlardı.
YER BELLİ DEĞİL
Burak Özçivit, “Keyfimiz yerinde. Bir yaramazlık yok. Ama düğünü nerede yapacağımızı inanın biz bile bilmiyoruz! İnce eleyip sık dokuduğumuz için yerine bir türlü karar veremedik. Son sözü gelin hanım söyleyecek. Netleştikten sonra açıklarız” diye konuştu.
Kaynak: posta.com.tr
Burak Özçivit: Son söz gelinin
Önceki gece Fahriye Evcen ile Bebek’te görüntülenen Burak Özçivit, düğünleri için "Son sözü gelin hanım söyleyecek" dedi.Magazin - 03 Mayıs 2017 08:35
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