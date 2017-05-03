Burak Özçivit: Son söz gelinin

Magazin - 03 Mayıs 2017 08:35

29 Haziran’da evlenecekleri söylenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen önceki gece Bebek’teydi. ‘Kara Sevda’nın ‘Kemal’i Burak Özçivit ile ‘Ölene Kadar’ın ‘Selvi’si Fahriye Evcen, 2014’te ‘Çalıkuşu’nda oynarken aşk yaşamaya başlamıştı.Geçen Mart’ta da Fahriye Evcen’in Almanya’da doğup büyüdüğü Solingen’de nişanlanmışlardı.Burak Özçivit, “Keyfimiz yerinde. Bir yaramazlık yok. Ama düğünü nerede yapacağımızı inanın biz bile bilmiyoruz! İnce eleyip sık dokuduğumuz için yerine bir türlü karar veremedik. Son sözü gelin hanım söyleyecek. Netleştikten sonra açıklarız” diye konuştu.Kaynak: posta.com.tr