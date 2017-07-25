Geçen ay evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün Levent’te bir restorandan çıkarken görüntülendi.
Araçlarına binmeden önce soruları yanıtlayan çift, düğün organizasyonuyla ilgili şunları söyledi: “Biz eğlenmek için bir düğün organizasyonu yaptık, amacımıza da ulaştık. Hem biz hem de davetliler çok eğlendi. İstediğimiz buydu.”
Kaynak: hurriyet.com.tr
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: Amacımıza ulaştık
Önceki gün Levent’te bir restorandan çıkarken görüntülenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, "İstediğimiz buydu, amacımıza da ulaştık" dedi.Magazin - 26 Temmuz 2017 06:30
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