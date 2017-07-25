Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: Amacımıza ulaştık

Magazin - 26 Temmuz 2017 06:30

Geçen ay evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün Levent’te bir restorandan çıkarken görüntülendi.Araçlarına binmeden önce soruları yanıtlayan çift, düğün organizasyonuyla ilgili şunları söyledi: “Biz eğlenmek için bir düğün organizasyonu yaptık, amacımıza da ulaştık. Hem biz hem de davetliler çok eğlendi. İstediğimiz buydu.”Kaynak: hurriyet.com.tr