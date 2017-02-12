Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: İçimizden geldi paylaştık

Magazin - 12 Şubat 2017 14:00

Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gecce meslektaşları Uğur Aslan'ın doğum günü kutlamasından çıkarken görüntülendi.Mekandan el ele çıkan ünlü çift, Burak Özçivit'in geçen hafta sosyal medyadan 1 milyonun üzerinde beğeni alan fotoğraflarıyla ilgili konuştu. Özçivit ve Evcen "İçimizden geldi ve öyle bir fotoğraf paylaştık. Karşılığını güzel bulduk." açıklamasında bulundu.Fahriye Evcen'in dev tek taşı!