Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: İçimizden geldi paylaştık
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den itiraf geldi.
Magazin - 12 Şubat 2017 14:00
Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gecce meslektaşları Uğur Aslan'ın doğum günü kutlamasından çıkarken görüntülendi.
Mekandan el ele çıkan ünlü çift, Burak Özçivit'in geçen hafta sosyal medyadan 1 milyonun üzerinde beğeni alan fotoğraflarıyla ilgili konuştu. Özçivit ve Evcen "İçimizden geldi ve öyle bir fotoğraf paylaştık. Karşılığını güzel bulduk." açıklamasında bulundu.
Fahriye Evcen'in dev tek taşı!
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