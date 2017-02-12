Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: İçimizden geldi paylaştık

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den itiraf geldi.

Magazin - 12 Şubat 2017 14:00
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: İçimizden geldi paylaştık
Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gecce meslektaşları Uğur Aslan'ın doğum günü kutlamasından çıkarken görüntülendi.

Mekandan el ele çıkan ünlü çift, Burak Özçivit'in geçen hafta sosyal medyadan 1 milyonun üzerinde beğeni alan fotoğraflarıyla ilgili konuştu. Özçivit ve Evcen "İçimizden geldi ve öyle bir fotoğraf paylaştık. Karşılığını güzel bulduk." açıklamasında bulundu.





Fahriye Evcen'in dev tek taşı!

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