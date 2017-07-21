Günlerdir ayrı kalan yeni Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, önceki gün Çanakkale’de hasret giderdi.
Çekimlere verilen arayı baş başa gezerek değerlendiren ikilinin, balayındaki kuralını bozmaması dikkati çekti.
Zira ünlü oyuncular, balayındaki gibi geziden ayrı ayrı fotoğraf paylaştı. Hayranları ise ikiliden birlikte fotoğraf istedi.
Kaynak: takvim.com.tr
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen kuralı bozmadı!
Yeni filmi ‘Kardeşim Benim 2’nin çekimleri için Çanakkale’de olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, sonunda kavuştu.Magazin - 21 Temmuz 2017 23:59
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