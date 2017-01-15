Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e sponsorlu düğün

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve güzel oyuncu Fahriye Evcen için sponsorlar yarışa şimdiden girdi.

Magazin - 15 Ocak 2017 09:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e sponsorlu düğün
Kara Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in sevgilisi oyuncu Fahriye Evcen'e evlenme teklif etmesinden sonra, markalar sponsorluk yarışına girdi.

Ünlü çiftin düğün tarihi henüz belli olmamasına rağmen, gelinlik ve damatlık temin etmeye, düğüne ev sahipliği yapmaya aday marka ve mekanlar, ikilinin menajerlerini mail yağmuruna tuttu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in nasıl bir karar vereceği şimdiden merak ediliyor.

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