Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in düğün yeri ve tarihi belli oldu

Magazin - 23 Nisan 2017 03:00

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in merakla beklenen düğününün yeri ve tarihi nihayet belli oldu.Uzun süredir merak konusu olan düğünün tarihi 29 Haziran olarak netleşti. Düğün, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in yakın bir arkadaşının Boğaz'daki yalısında olacak.Şu sıralar evlilik hazırlığında olan çift, bir süre önce sürpriz bir şekilde Fahriye Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya'da nişanlanmıştı. Düğün için sponsorlar adeta birbirleriyle yarışa girerken ünlü çift, kendi düğünlerini kendilerinin yapması konusunda karar almış ve sponsorları veto etmişlerdi.Çiftin sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'dan Balkanlar'a hatta Güney Amerika'ya kadar geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.