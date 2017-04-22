Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in merakla beklenen düğününün yeri ve tarihi nihayet belli oldu.
Uzun süredir merak konusu olan düğünün tarihi 29 Haziran olarak netleşti. Düğün, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in yakın bir arkadaşının Boğaz'daki yalısında olacak.
Şu sıralar evlilik hazırlığında olan çift, bir süre önce sürpriz bir şekilde Fahriye Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya'da nişanlanmıştı. Düğün için sponsorlar adeta birbirleriyle yarışa girerken ünlü çift, kendi düğünlerini kendilerinin yapması konusunda karar almış ve sponsorları veto etmişlerdi.
Çiftin sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'dan Balkanlar'a hatta Güney Amerika'ya kadar geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in düğün yeri ve tarihi belli oldu
Bir süre önce Almanya'da nişanlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in merakla beklenen düğün tarihleri ve düğün yeri sonunda netleşti.Magazin - 23 Nisan 2017 03:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Burak Özçivit, Fahriye Evcen
MAGAZİN HABERLERİ
- Sinan Akçıl'dan Demet Akalın'a doğum günü kutlaması
- Göksel'i üzen yorumlar
- Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!
- Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
- Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
- Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz
- Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
- Hakan Çalhanoğlu evlendi
- Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?