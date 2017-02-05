Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'nin balayı krizi

FAHRİYE'Yİ İKNA EDEMEDİ
Burak Özçivit müstakbel eşi Fahriye Evcen’in ısrarı üzerine otel fiyatlarını öğrendi. Anında vazgeçti. Çünkü otelin standart bir odasında bir gecce kalmanın bedeli 15 bin TL.
Bir haftalık konaklama ise 105 bin TL. Burak Özçivit bu kadar masrafın doğru olmadığını Fahriye Evcen’e anlatmaya çalıştı. Ama nişanlısını tam olarak ikna edemedi.
PRENSES KALMIŞTI
İngiltere Prensi William ile eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton başta olmak üzere birçok ünlü çiftin kaldığı lüks otel, pahalı odalarıyla biliniyor.
Fahriye Evcen geçen yıl da Maldiv Adaları'na gitmek istemişti ama Burak Özçivit son anda rotayı çevirmişti.
Kaynak:posta.com.tr