Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'nin balayı krizi

Evlilik hazırlığında olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti arasında küçük bir kriz çıktı. Burak Özçivit oda fiyatlarını duyunca şoke oldu.

Dedikodu - 05 Şubat 2017 21:00
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'nin balayı krizi
Oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Haziran 2017’de nikah masasına oturacak. Fahriye Evcen balayı için Maldiv Adaları’ndaki dünyaca ünlü otelde 1 hafta geçirmek istedi.

FAHRİYE'Yİ İKNA EDEMEDİ

Burak Özçivit müstakbel eşi Fahriye Evcen’in ısrarı üzerine otel fiyatlarını öğrendi. Anında vazgeçti. Çünkü otelin standart bir odasında bir gecce kalmanın bedeli 15 bin TL.

Bir haftalık konaklama ise 105 bin TL. Burak Özçivit bu kadar masrafın doğru olmadığını Fahriye Evcen’e anlatmaya çalıştı. Ama nişanlısını tam olarak ikna edemedi.

PRENSES KALMIŞTI
İngiltere Prensi William ile eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton başta olmak üzere birçok ünlü çiftin kaldığı lüks otel, pahalı odalarıyla biliniyor.

Fahriye Evcen geçen yıl da Maldiv Adaları'na gitmek istemişti ama Burak Özçivit son anda rotayı çevirmişti.

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Kaynak:posta.com.tr
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