Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!

Magazin - 24 Nisan 2017 19:09

Burak Özçivit'in yazın bir sinema filmi daha çekeceğini yazarımız Onur Aktaş başarılı oyuncu ile görüşüp gecce.com'da kaleme almıştı. Burak Özçivit o açıklamasında filmin cast aşamasında olduğunu ve çok titiz çalıştığını söylemiş diğer detayların ise sürpriz olarak kalmasını istemişti.Burak Özçivit bugün Instagram hesabından filmle ilgili bir detayı daha paylaştı. Başarılı oyuncu "Kardeşim Benim 2 geliyor" yazdı. Filmin ilk versiyonunda başrolü Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'le paylaşmıştı. Murat Boz-Aslı Enver aşkı da bu filmin setinde başlamıştı.