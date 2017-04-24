Burak Özçivit'in yazın bir sinema filmi daha çekeceğini yazarımız Onur Aktaş başarılı oyuncu ile görüşüp gecce.com'da kaleme almıştı. Burak Özçivit o açıklamasında filmin cast aşamasında olduğunu ve çok titiz çalıştığını söylemiş diğer detayların ise sürpriz olarak kalmasını istemişti.
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Burak Özçivit bugün Instagram hesabından filmle ilgili bir detayı daha paylaştı. Başarılı oyuncu "Kardeşim Benim 2 geliyor" yazdı. Filmin ilk versiyonunda başrolü Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'le paylaşmıştı. Murat Boz-Aslı Enver aşkı da bu filmin setinde başlamıştı.
Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
Burak Özçivit, 'Kardeşim Benim 2' filmini çekeceğini açıkladı.Magazin - 24 Nisan 2017 19:09
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