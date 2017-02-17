Burak Özçivit'e Fahriye Evcen'in öpüşmesi sorulunca

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit Etiler’de bir kebapçı çıkışı görüntülendi.

Magazin - 17 Şubat 2017 17:08
Burak Özçivit, kamuflaj modasına uyup giydiği ceketi kendine oldukça yakıştırmış olacak ki, yakışıklı oyuncu “Moda ya uymuşsunuz..” şeklinde gelen yorumlara, “Ben kendime yakıştığı için giydim…” cevabını verdi.

Burak Özçivit’e sevgilisi Fahriye Evcen’in dizisinin yeni fragmanı ve Engin Akyürek ile öpüşme sahneleri sorulduğunda, “Böyle durumlarda kıskançlık olmaz profesyonel çalışıyoruz…” cevabını verdi.

Geçmişten günümüze olan değişikliğinden açılıyor konu… On sene önceki görüntüleri hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, çok önemsemediğini eskiden ya da bugün fark etmeden, hepsinin kendine ait görüntüler olduğunu söyledi.

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Kaynak:ucankus.com
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