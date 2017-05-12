Burak Özçivit'e 'Katma Değer Ödülü' verildi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, 1. Uluslararası Katma Değer Konferansı sonrasında "Katma Değer Ödülü"ne layık görüldü.

Magazin - 12 Mayıs 2017 20:00
Burak Özçivit'e 'Katma Değer Ödülü' verildi
Boğaziçi Üniversitesi’nde 11 Mayıs 2017 Perşembe günü düzenlenen 1. Uluslararası Katma Değer Konferansı’nda açıklanan raporun ardından katma değeri yüksek şirketlere ödülleri verildi.

Konferansta film endüstrisi, moda ve sanat dallarında da özel ödüller verildi.

Film endüstrisi katma değerli büyüyor
Film endüstrisi alanında ABD’den sonra en çok ihracat yapan ikinci ülke konumunda olan Türkiye’de bugüne kadar en fazla ülkede gösterilen dizi Muhteşem Yüzyıl oldu.

Dizinin yapım şirketi olan TIMS Productions Başkanı Timur Savcı ile dizi oyuncularından Burak Özçivit ve Selma Ergeç’in ödül aldığı geccede üç yılda 20 filme imza atan TAFF Pictures’a ödül verildi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Burak Özçivit

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Seksler de artık dijital
  • Bahar Candan'ın şaşırtan değişimi
  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...
  • Rihanna, Karim Benzema'yı aldattı
  • Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti

Seksler de artık dijital

MAGAZİN HABERLERİ

  • Eser'den Cansel'e 'imalı' cevap!
  • Yeni görüntüsüyle şaşırttı!
  • Instagram'da birbirlerine girdiler
  • "Yılın En’leri” ödüllerini aldı!
  • Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı
  • Tarkan'a evlilik yaradı!
  • Arda, Cansel Çördük için ne dedi?
  • Kıvanç'tan Tuba açıklaması!
  • Bülent Ersoy'un pırlantalı aracı
  • Eser'e destek, Demet'e cevap verdi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Özge Gürel’in yeni dizisi belli oldu!
  • Eser Yenerler'in villasıyla ilgili ilginç detay
  • Acun Ilıcalı'dan Okan Bayülgen'e 'Nusret' göndermesi!
  • Ayrılık iddiaları doğru mu?
  • Gökçe Bahadır hamile mi?
  • Kerem Bürsin'den yeni anlaşma!
  • Kara Del Toro'nun şeffaf elbisesi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Özge Gürel’in yeni dizisi belli oldu!