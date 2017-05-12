Burak Özçivit'e 'Katma Değer Ödülü' verildi

Magazin - 12 Mayıs 2017 20:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde 11 Mayıs 2017 Perşembe günü düzenlenen 1. Uluslararası Katma Değer Konferansı’nda açıklanan raporun ardından katma değeri yüksek şirketlere ödülleri verildi.Konferansta film endüstrisi, moda ve sanat dallarında da özel ödüller verildi.Film endüstrisi alanında ABD’den sonra en çok ihracat yapan ikinci ülke konumunda olan Türkiye’de bugüne kadar en fazla ülkede gösterilen dizi Muhteşem Yüzyıl oldu.Dizinin yapım şirketi olan TIMS Productions Başkanı Timur Savcı ile dizi oyuncularından Burak Özçivit ve Selma Ergeç’in ödül aldığı geccede üç yılda 20 filme imza atan TAFF Pictures’a ödül verildi.