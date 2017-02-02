Burak Özçivit'e yaklaşmanın bedeli 500 lira

'Kara Sevda' dizisinin Kemal'i Burak Özçivit bir etkinlik için Dubai'ye gitti.

Magazin - 02 Şubat 2017 14:55
Burak Özçivit'e yaklaşmanın bedeli 500 lira
Yakışıklı oyuncunun bu etkinliğe katılmak için 500 bin dolar aldığı öğrenildi. Dubai'de çok sayıda hayranı bulunan Burak Özçivit'i görmek isteyen Dubaililerden ise 500'er lira ücret alındığı ortaya çıktı. Etkiliğe katılanlar Burak Özçivit'i yakından görebilmek için 500 lira ödedi.

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Bağlantılar: Burak Özçivit, Dubai

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