Burak Özçivit’i kızdıran Özcan Deniz sorusu

Magazin - 28 Nisan 2017 08:00

29 Haziran’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekandaydı.Uğur Aslan’ı dinlemeye giden çift, çıkışta soru yağmuruna tutuldu. Ancak sorulardan biri Özçivit’i sinirlendirdi. Özcan Deniz’in geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in bir Instagram paylaşımını beğendiği hatırlatılınca, Özçivit’in neşesi bir anda kaçtı.Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar çok yorgunuz. İyi geceler” diyerek görüşmeyi noktaladı.Kaynak: hurriyet.com.tr