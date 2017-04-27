29 Haziran’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekandaydı.
Uğur Aslan’ı dinlemeye giden çift, çıkışta soru yağmuruna tutuldu. Ancak sorulardan biri Özçivit’i sinirlendirdi. Özcan Deniz’in geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in bir Instagram paylaşımını beğendiği hatırlatılınca, Özçivit’in neşesi bir anda kaçtı.
Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar çok yorgunuz. İyi geceler” diyerek görüşmeyi noktaladı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Burak Özçivit’i kızdıran Özcan Deniz sorusu
Özcan Deniz’in bir süre önce eski sevgilisi Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımını beğenmesi Burak Özçivit’i kızdırdı. Öyle ki, Burak Özçivit'in hala kızgınlığı geçmiş gibi görünmüyor.Magazin - 28 Nisan 2017 08:00
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