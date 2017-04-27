Burak Özçivit’i kızdıran Özcan Deniz sorusu

Özcan Deniz’in bir süre önce eski sevgilisi Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımını beğenmesi Burak Özçivit’i kızdırdı. Öyle ki, Burak Özçivit'in hala kızgınlığı geçmiş gibi görünmüyor.

Magazin - 28 Nisan 2017 08:00
Burak Özçivit’i kızdıran Özcan Deniz sorusu
29 Haziran’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekandaydı.

Uğur Aslan’ı dinlemeye giden çift, çıkışta soru yağmuruna tutuldu. Ancak sorulardan biri Özçivit’i sinirlendirdi. Özcan Deniz’in geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in bir Instagram paylaşımını beğendiği hatırlatılınca, Özçivit’in neşesi bir anda kaçtı.

Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar çok yorgunuz. İyi geceler” diyerek görüşmeyi noktaladı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tuvana Türkay'dan aşk itirafı!
  • Elendikten sonra ilk kez konuştu!
  • Merve ve Cem aşkı doğrulandı!
  • Hayranlarını sevindiren haber!
  • Eda Taşpınar'ın spor tutkusu!
  • Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme!
  • Tatilin keyfini böyle çıkarıyorlar!
  • Burcu, şov için Hindistan’a gidiyor!
  • Sokak müzisyenleriyle düet yaptı!
  • İlkay, Melis'e evlenme teklif etti!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
  • Hadise tesettüre girdi!
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
  • Ata Demirer'den aşk açıklaması
  • Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi