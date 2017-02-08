Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı

Burak Özçivit'in ilk kez sevgilisi Fahriye Evcen ile paylaştığı fotoğraf rekor kırdı.

Magazin - 09 Şubat 2017 00:35
Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in bir ilki gerçekleştirdiği paylaşımı olay oldu. Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen'le çekildikleri kareyi Instagram hesabından paylaştı. Bu paylaşım beğeni rekoru kırdı.

Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le olan bu paylaşımı Instagram'daki Türk kullanıcıların hesaplar içinde 1 milyon beğeniyi geçen ilk paylaşım oldu.


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