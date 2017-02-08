Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le olan bu paylaşımı Instagram'daki Türk kullanıcıların hesaplar içinde 1 milyon beğeniyi geçen ilk paylaşım oldu.
Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
Burak Özçivit'in ilk kez sevgilisi Fahriye Evcen ile paylaştığı fotoğraf rekor kırdı.Magazin - 09 Şubat 2017 00:35
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in bir ilki gerçekleştirdiği paylaşımı olay oldu. Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen'le çekildikleri kareyi Instagram hesabından paylaştı. Bu paylaşım beğeni rekoru kırdı.
Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le olan bu paylaşımı Instagram'daki Türk kullanıcıların hesaplar içinde 1 milyon beğeniyi geçen ilk paylaşım oldu.
Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le olan bu paylaşımı Instagram'daki Türk kullanıcıların hesaplar içinde 1 milyon beğeniyi geçen ilk paylaşım oldu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Instagram, paylaşım, rekor
MAGAZİN HABERLERİ
- Instagram'da ünlüler - 08.02.2017
- Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
- Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!
- Berna Öztürk, Survivor'a gitmeden sevgilisinden ayrıldı
- Cem Yılmaz'dan 'okumuş insan' tepkisi
- Aleyna Tilki oyuncu oluyor
- Demet Akalın'ın alışveriş turu!
- Kara Sevda'da Kemal'in kızı Deniz savaşı
- Bengü'nün aşk isyanı!
- Seda Demir: İlhan Mansız'a aşıktım