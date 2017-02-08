Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı

Magazin - 09 Şubat 2017 00:35

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in bir ilki gerçekleştirdiği paylaşımı olay oldu. Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen'le çekildikleri kareyi Instagram hesabından paylaştı. Bu paylaşım beğeni rekoru kırdı.Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le olan bu paylaşımı Instagram'daki Türk kullanıcıların hesaplar içinde 1 milyon beğeniyi geçen ilk paylaşım oldu.