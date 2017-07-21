Yaklaşık 1 aydır Bayramiç'te bulunan Özçivit, babası Bülent Özçivit ile birlikte Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu ve yaşadığı evi ilçede ziyaret etti.
AK Partili Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan ve AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ve AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz, Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu müze evi gezerken ünlü oyuncuya refakat etti. Özçivit, Mehmet Akif Ersoy'un bal mumundan yapılmış heykelinde fotoğraf çektirdi.
DHA
Burak Özçivit'ten anlamlı ziyaret!
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan genç oyuncu Burak Özçivit, Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te doğduğu müze evi gezdi. Özçivit, vatan şairinin doğduğu ve yaşadığı eve hayran kaldığını belirtti.Magazin - 21 Temmuz 2017 21:33
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