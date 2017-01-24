Burak Özçivit'ten babasına jest!

Magazin - 25 Ocak 2017 05:00

Burak Özçivit 50 bin TL değerinde Moonday 650 model tekne almıştı. Fakat yoğunluktan ötürü tekne ile pek fazla ilgilenemedi. Yazdan bu yana Bebek'te demirlenmiş durumda duran tekneyi en sonunda babasına hediye etti. Burak Özçivit'in yaza daha büyük bir tekne alacağı iddia edildi.