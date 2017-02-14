Burak Özçivit'ten evlilik teklifi itirafı

Dizileriyle Arap dünyasında çok sayıda hayranı olan Burak Özçivit, Kuveyt televizyonlarında yayınlanan bir programa bağlanarak soruları yanıtladı.

Magazin - 14 Şubat 2017 15:32

Türkiye’deki magazin basınına mesafeli durmayı tercih eden ve ilişkisine dair sorulara çok kısa yanıtlar vermeyi tercih eden Burak Özçivit, canlı yayına bağlandığı programda sunucunun tüm sorularını içtenlikle yanıtladı. Instagram’a yazan Arap hayranlarının mesajlarını yakından takip ettiğini söyleyen Özçivit, Arapça bilmediği için İngilizce ve Türkçe yazılmış mesajları okuduğunu ve hatta bazılarını yanıtladığını söyledi.



Hayranlarının kendisiyle daha rahat iletişim kurabilmek adına Türkçe dersleri aldığını bildiğini söyleyen Özçivit, kendisinin de Arapça öğrenmeye başladığını itiraf etti. Sunucunun, ‘Hayranlarınızın en çok hangi paylaşımlarını beğeniyorsunuz?’ sorusunu, “Sizleri ziyarete geldiğimiz zamanlarda çekilmiş ve üzerimizde yöresel kıyafetlerin bulunduğu fotoğrafları paylaştığınızda mutlu oluyorum’ şeklinde yanıtladı. Sunucu ve Burak Özçivit arasındaki soru ve cevaplar şu şekilde gerçekleşti:



Dizilerde ve filmlerde sizi hep romantik rollerde görüyoruz, gerçekten romantik biri misiniz?



Bizlere verilen senaryonun hakkını vermeye çalışıyoruz. Ancak sizlere bu elektrik geçtiğine göre işimizi doğru yaptığımızı söyleyebilirim.



Sevgilinize yaptığınız romantik evlilik teklifi geccesini nasıl ve kim organize etti?



O gecce için profesyonel bir yardım almadım, arkadaşlarım destek oldu diyebilirim. Ancak en büyük desteği kızkardeşim verdi. Onun sayesinde evlilik teklifini daha güzel bir hale getirdik.



Fahriye için yemek yapıyor musunuz?



(Gülümseyerek) Zor bir soru… Yemek yapmayı çok iyi bilmiyorum, o babamın işi… Baba mesleği ama şöyle diyeyim… O ne seviyorsa istediği yemeği yapmak için çaba harcarım. Şansımı bu konuda kullanmak isterim.



Aşkınızı karşı tarafa nasıl gösterirsiniz?



Türk erkeği fazla konuşmayı sevmez, ben de istisna değilim. Aşkımı sözlerle değil de daha çok eyleme dökerek göstermeyi tercih ederim. Ben de öyle yapıyorum.



Sizi ilerleyen zamanlarda da böyle romantik işlerde mi göreceğiz?



Romantik işleri seviyorum, aşk filmlerini seviyorum, zaten yola da böyle çıktım ama komedi oynamak da istiyorum. Kardeşim Benim filmi ile komedi yapmıştık buradan müjdeyi vereyim, şimdi de Kardeşim Benim 2 filmi geliyor.



Kaynak:sozcu.com.tr

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