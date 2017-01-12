Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e dizi desteği

Magazin - 13 Ocak 2017 00:00

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i istemek için Almanya'ya gitti!

Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Ölene Kadar" dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizisinin ilk bölümü hakkında sosyal medyadan binlerce olumlu yorum geldi.Diziye gelen olumlu tepkilerin Fahriye Evcen'in yüzünü güldürdüğü tahmin edilirken Evcen'e en büyük destek evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Burak Özçivit'ten geldi. Yakışıklı oyuncu, sevgilisinin dizideki bir sahnesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşırken o karenin altına şu notu yazarak Evcen'e jest yaptı;"Emeği geçen herkesin eline sağlık.. Her şeyiyle güzeldi ama sen bir ayrı güzeldin.. Fahriye Evcen bundan sonra 'Ölene Kadar' izleyeceğiz..."