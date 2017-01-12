Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e dizi desteği

Uzun bir aranın ardından "Ölene Kadar" dizisiyle ekranlara dönen Fahriye Evcen'e en büyük destek yine sevgilisi Burak Özçivit'ten geldi.

Magazin - 13 Ocak 2017 00:00
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e dizi desteği
Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Ölene Kadar" dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizisinin ilk bölümü hakkında sosyal medyadan binlerce olumlu yorum geldi.

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i istemek için Almanya'ya gitti!

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i istemek için Almanya'ya gitti!



Diziye gelen olumlu tepkilerin Fahriye Evcen'in yüzünü güldürdüğü tahmin edilirken Evcen'e en büyük destek evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Burak Özçivit'ten geldi. Yakışıklı oyuncu, sevgilisinin dizideki bir sahnesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşırken o karenin altına şu notu yazarak Evcen'e jest yaptı;

"Emeği geçen herkesin eline sağlık.. Her şeyiyle güzeldi ama sen bir ayrı güzeldin.. Fahriye Evcen bundan sonra 'Ölene Kadar' izleyeceğiz..."


FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Ölene Kadar'da Selvi, Dağhan'ı özgürlüğüne kavuşturdu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ünlü oyuncunun gasp davası!
  • "3 gündür yoğun bakımda dua edin"
  • Onu bekleyen acı sürpriz ne?
  • Meğer İrem Derici...
  • Aleyna fizik notunu paylaşırsa...
  • Hülya Avşar muhabire böyle çattı!
  • Salkım: Gerekirse küfür ederim
  • Sahneden indi hastaneye kaldırıldı
  • O sahne Demet Akalın'ı ağlattı!
  • Total'in birincisi 'Cesur ve Güzel'

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kötü haberi böyle duyurdu!
  • Hayat Şarkısı'nda şok ayrılık!
  • Tolga Sarıtaş'tan Engin Akyürek olur mu?
  • Bambaşka bir Zehra oldu!
  • Mert Alaş'tan olay Selena Gomez paylaşımı!
  • Acun Ilıcalı ve kızları!
  • "Ölene Kadar" izleyiciyle buluşuyor! İşte detaylar
Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlü oyuncunun gasp davası!
  • "Üç gündür yoğun bakımda, dua edin"
  • Aleyna Tilki fizik notunu paylaşırsa...
  • Yeşim Salkım: Gerekirse küfür ederim
  • O sahne Demet Akalın'ı ağlattı!
  • Acun Ilıcalı ve kızları!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • ‘Aşk ve Mavi’de türkü ziyafeti!
Ünlü oyuncunun gasp davası!