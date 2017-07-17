Burak Özçivit'ten kafa karıştıran paylaşım!

Sinema - 17 Temmuz 2017 17:30

'Kardeşim Benim 2' setinden ilk görüntü!

Murat Boz ile beraber başrollerini paylaştığı 'Kardeşim Benim 2' çekimlerinden fotoğraf paylaşan Burak Özçivit akıllarda soru işareti bıraktı.Çekimleri için Burak Özçivit, setten rol arkadaşları ve babası ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına da "Baba oğul çalışmaca kadro" notunu yazınca sosyal medyada Burak Özçivit'in babası Ceyhan Özçivit'e de rol verdiği iddia edildi.