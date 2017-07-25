Geçtiğimiz günlerde 3 yıllık ilişkilerinin ardından görkemli bir düğün yaparak dünya evine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Meydan katında bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, daha sonra sinema salonuna geçerek film izledi. ‘Kardeşim Benim 2’ adlı sinema filminin devam ettiğini söyleyen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, ”Çanakkale’deki çekilen sahneler bitti. Filmin çekimlerini artık yarıladık sayılır, geri kalan sahneler Rize’de çekilecek” dedi.
Burak Özçivit'ten 'Kardeşim Benim 2' açıklaması!
Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Burak Özçivit, "Kardeşim Benim 2" filmleri hakkında açıklamalarda bulundu.Magazin - 25 Temmuz 2017 20:30
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