Burak Özçvit'e teklif: "Düğünü Dubai'de yapın"

Magazin - 03 Şubat 2017 10:07

Ünlü oyuncuyu görmek için City Walk'taki etkinlik alanına akın eden sevenleri küçük çaplı bir izdiham yaşanmasına neden oldu. Alana kurulan sahnede moderatör eşliğinde hayranlarıyla sohbet eden Özçivit'e Fahriye Evcen'le düğününü Dubai'de yapması teklif edildi. Yakışıklı oyuncu teklifi düşüneceğini söyledi.