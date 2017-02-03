Burak Özçvit'e teklif: "Düğünü Dubai'de yapın"

Romantik davet! Burak Özçivit, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un davetlisi olarak gittiği Dubai'de hayranlarıyla buluştu.

Magazin - 03 Şubat 2017 10:07
Burak Özçvit'e teklif: "Düğünü Dubai'de yapın"
Ünlü oyuncuyu görmek için City Walk'taki etkinlik alanına akın eden sevenleri küçük çaplı bir izdiham yaşanmasına neden oldu. Alana kurulan sahnede moderatör eşliğinde hayranlarıyla sohbet eden Özçivit'e Fahriye Evcen'le düğününü Dubai'de yapması teklif edildi. Yakışıklı oyuncu teklifi düşüneceğini söyledi.

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