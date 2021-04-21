Burak Sergen entübe edildi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen’e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Usta oyuncunun son durumunu eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından paylaştı. Işıl Sergen, ‘Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir. Sizlerden çok büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem vermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır " dedi.