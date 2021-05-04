Burak Sergen'den güzel haber geldi!

Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Tedavisine hastanede devam edilen usta oyuncu ağırlaşınca entübe edilmişti. Ve nihayet Burak Sergen'den beklenen haber geldi. Ünlü oyuncu entübeden ayrıldı.Usta ismin oğlu Cansın Sergen babasının durumunun iyi yönde ilerlediğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım da bulunan Cansın Sergen, 'Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı, en yakın zamanda yoğun bakıma alınacak. Durumu iyiye gidiyor' ifadelerini kullandı.