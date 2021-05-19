Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi!

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı.Sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, “Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey” dedi. Oyuncu, nişanlısı Nihan Ünsal’ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi: “Nihan’ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum.” Nihan Ünsal ise “Durumu iyi ama COVID’in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor” dedi.‘Sadakatsiz’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluşacak. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yapacak. [Kaynak: hurriyet.com.tr]