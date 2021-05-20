Haluk'un hastaneden ilk görüntüsü!
Covid 19’a yakalanan ve günlerce yoğun bakımda kalan Burak Sergen, dizinin çekimlerine ara vermişti. Ancak Sadakatsiz’in dün akşam yayınlanan bölümünde hastane odasından telefonla görüntülü bağlanan Haluk rolündeki Sergen, aslında tüm Türkiye’ye ‘merhaba’ dedi. Dizideki eşi Gönül (Gözde Seda Altuner) ve kızı Derin’le konuşarak iyi olduğunu söyleyen Haluk, rol gereği de olsa onu merak eden tüm sevenlerine mutlu haberi verdi; “yakında döneceğim” dedi.
İzleyici ‘Sadakatsiz’ dedi!
İzleyicinin gönlüne taht kuran dizi 30’uncu bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numaraya oturdu. Dizi Kantar Media’nın ölçümlerine göre; AB kategorisinde 10.48 reyting 27.00 izlenme payı ile çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu. Sosyal medyada da en çok konuşulan yapım olan Sadakatsiz, uzun süre TT’de birinci sırada yer aldı.
Burak Sergen'den 'Sadakatsiz' izleyenlerine müjdeli haber
Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği dizisi Sadakatsiz, yine Çarşamba akşamına damga vurdu. Asya (Cansu Dere) ile Derin’in (Melis Sezen) bir kez daha karşı karşıya geldiği dizide, Haluk’u canlandıran Burak Sergen de hastane odasından izleyenlere merhaba dedi.
20.05.2021 22:28 Dizi Galeri