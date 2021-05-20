Burak Sergen'den 'Sadakatsiz' izleyenlerine müjdeli haber

Covid 19’a yakalanan ve günlerce yoğun bakımda kalan Burak Sergen, dizinin çekimlerine ara vermişti. Ancak Sadakatsiz’in dün akşam yayınlanan bölümünde hastane odasından telefonla görüntülü bağlanan Haluk rolündeki Sergen, aslında tüm Türkiye’ye ‘merhaba’ dedi. Dizideki eşi Gönül (Gözde Seda Altuner) ve kızı Derin’le konuşarak iyi olduğunu söyleyen Haluk, rol gereği de olsa onu merak eden tüm sevenlerine mutlu haberi verdi; “yakında döneceğim” dedi.İzleyicinin gönlüne taht kuran dizi 30’uncu bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numaraya oturdu. Dizi Kantar Media’nın ölçümlerine göre; AB kategorisinde 10.48 reyting 27.00 izlenme payı ile çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu. Sosyal medyada da en çok konuşulan yapım olan Sadakatsiz, uzun süre TT’de birinci sırada yer aldı.