Burak Sevinç'e 2 ay 15 gün hapis cezası!

Şöhreti oynadığı dizilerle yakalayan Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Polisler, 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu hakkında işlem yaptı. Savcılık, oyuncu hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.Sevinç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan genç oyuncu, olay günü alkol alıp araç sürdüğünü kabul etti. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, üzerine atılı suçun tespit tutanakları ve sanığın suçu kabulü gerekçesiyle oyuncuyu 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.(KAYNAK: sabah.com.tr)