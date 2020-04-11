6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Şöhreti oynadığı dizilerle yakalayan Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Polisler, 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu hakkında işlem yaptı. Savcılık, oyuncu hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Sevinç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan genç oyuncu, olay günü alkol alıp araç sürdüğünü kabul etti. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, üzerine atılı suçun tespit tutanakları ve sanığın suçu kabulü gerekçesiyle oyuncuyu 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.
(KAYNAK: sabah.com.tr)
Burak Sevinç'e 2 ay 15 gün hapis cezası!
Şöhreti oynadığı dizilerle yakalayan Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Oyuncu Burak Sevinç'in, kaza sırasında 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilince, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
11.04.2020 19:19 Magazin