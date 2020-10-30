Burak Tozkoparan'dan 'Menajerimi Ara'da şarkı sürprizi!

Menajerlerin penceresinden, ünlülerin hayatlarının ve sektörün arka planının izleyiciyle buluştuğu ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünde diziye geçtiğimiz haftalarda ‘Emir’ karakteriyle dahil olan ve hikayesiyle beğeni toplayan Burak Tozkoparan’ın sahneye çıkıp şarkı söylediği anlar damga vuracak. Yakışıklı oyuncu hikayede Ahsen Eroğlu’nun canlandırdığı ‘Dicle’ ile gittiği mekanda sahneye çıkıp onun için söylediği Feridun Düzağaç’ın sevilen şarkısı ‘Alev Alev’ ile izleyenlere romantik anlar yaşatacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!