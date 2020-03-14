Burak Yılmaz: "Boşanmadık, mutluyuz!"

Burak Yılmaz'ın Çin'de futbol oynadığı dönemde eşi İstemi Yılmaz'la arası açılmıştı. İkilinin boşanacakları yönünde haberler magazin basınında sıkça yer almıştı. Ardından Burak Yılmaz, Trabzonspor'a transfer olarak önce Türkiye'ye döndü, sonra Beşiktaş'a transferiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.Bu arada ikilinin arasındaki buzlar eridi ve çift evliliklerini kurtarmayı başardı. Burak Yılmaz ve eşi İstemi Yılmaz, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan çift, sorular üzerine “Arkadaşlar biz boşanmadık. Her şey gayet yolunda, mutluyuz” dedi.