Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!

Magazin - 08 Şubat 2017 06:00

Akşamüstü saatlerinde kızı Nazlı ile alışveriş merkezine gelen Burak Yılmaz oldukça keyifliydi. Babası ile gezmeye çıkan küçük Nazlı ise yaptığı komikliklerle babasını sürekli güldürdü. Petshop’a giden Burak Yılmaz ve kızı Nazlı, iki muhabbet kuşu alıp görevlilere valeye verdiği aracına götürmeleri için rica etti. Burak Yılmaz iki kızı için iki tane muhabbet kuşu aldıktan sonra çocuk ve oyuncak mağazalarını da gezip alışveriş yaptı. Baba, kız keyifli geçen bir gün geçirdikten sonra evlerine döndüler.