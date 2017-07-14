Burak Yılmaz, Trabzonspor'a geri döndü!

İzmir Çeşme'de tatil yapan Burak Yılmaz, Trabzonsporlu yöneticilerle burada bir araya geldi. Yıldız oyuncu bordo-mavililerin teklifine evet dedi.

Futbol - 14 Temmuz 2017 21:33
Burak Yılmaz, Trabzonspor'a geri döndü!
Çin'de futbol yaşamına devam eden Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çeşme'de tatilini yapan milli futbolcu burada Trabzonspor'un Genel Sekreteri Gençağa Meriç ile bir araya geldi.

Burak Yılmaz ile Trabzonspor'un prensipte anlaştığı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun kısa zaman içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Çin'in Beijing Guoan takımında top koşturan yıldız santrfor, burada senelik 8 milyon Euro kazanıyordu. Çin'deki maçta rakibine tokat attığı için 5 maç men cezalı alan Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor.

2010-12 sezonları arasında bordo-mavili formayı giyen Burak Yılmaz, burada çıktığı 75 maçta 55 gol atarak dikkat çekti. Milli futbolcunun Galatasaray'a transferi sonrasında Trabzonspor camiası ona karşı tepkiliydi. Yıldız oyuncunun dönüşü sonrasında taraftarın tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.

Kaynak: hurriyet.com.tr
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