Burak Yılmaz ve Irmak Atuk yakınlaşması

Çin’de top koşturan Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay geldiği İstanbul’da aşk rüzgarı estirdi. Adı Aslışah Alkoçlar ve Ceylan Çapa’yla aşk dedikodusuna karışan Yılmaz’ın gitmeden önce de o güzelle yakınlaştığı belirtildi.

Dedikodu - 06 Ocak 2017 11:52
Burak Yılmaz ve Irmak Atuk yakınlaşması
Kariyerini Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Milli futbolcu Burak Yılmaz, tatil için geldiği Türkiye'de aşk fırtınası estirdi.

Çin liginin tatile girmesiyle geçtiğimiz ay soluğu İstanbul'da alan ünlü futbolcunun adı 2 hafta boyunca sosyetik güzeller Ceylan Çapa ve Aslışah Alkoçlar'la anılmıştı. Yıldız futbolcu, önceki gün Çin'e geri dönse de yeni bir dedikoduyu da ardında bıraktı.

2 yıllık eşi ve kızları Nazlı ile Derin'in annesi İstem Yılmaz'dan boşanmak için gün sayan ünlü futbolcu, iddiaya göre güzel model Irmak Atuk'la geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir mekanda yakınlaştı.

SABAHA KADAR SAMİMİ SOHBET

Adları 2012 yılında da aşk dedikodularına karışan ikilinin mekanda geç saatlere dek samimi şekilde sohbet ettiği öğrenildi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayan çiftin yaklaşık 3 saat sohbet ettikten sonra sabaha karşı 04.00'te mekandan ayrıldığı da konuşulanlar arasında…

İstanbul'a geldiği günden bu yana adı birçok ünlü güzelle yazılan yıldız futbolcunun çapkınlık maceraları bitecekmiş gibi görünmüyor. Bu arada Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'la da geçtiğimiz hafta bir mekanda bir araya gelen Irmak Atuk'un Yılmaz'la yaptığı kaçamağın ortaya çıkması ise "Ünlü model, yakın dostlar Arda Turan'la Burak Yılmaz'ı birbirine düşürecek" esprisi yaptırdı.

1 AYDA 3 GÜZELLE

Burak Yılmaz'ın adı evli olmasına rağmen sürekli aşk dedikodularına karışıyor. Aslışah Alkoçlar ve Ceylan Çapa ile adı anılan futbolcu, geçtiğimiz günlerde Irmak Atuk'la yakınlaştı.

SOSYETİK PEŞİNDEYDİ

Sosyetik güzeller Ceylan Çapa ve Aslışah Alkoçlar, adlarının Burak Yılmaz'la anılmasından rahatsız olmuştu.

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