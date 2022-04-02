Son dönemin dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olay yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.
İşte o görüntüler:
TEPKİ TOPLADI
Saldırı anları sosyal medyada hızla yayılırken, Yörük kullanıcılardan tepki topladı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı henüz suskunluğunu koruyor.
Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı!
Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda Bir Yaz Dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.
02.04.2022 10:50 Magazin