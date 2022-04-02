Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı!

Son dönemin dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olay yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.İşte o görüntüler:Saldırı anları sosyal medyada hızla yayılırken, Yörük kullanıcılardan tepki topladı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı henüz suskunluğunu koruyor.