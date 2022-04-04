Burak Yörük’ten açıklama geldi!

Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı!

Burak Yörük, otomobili ile seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple İETT şoförüyle tartışmıştı. Oyuncu ile otobüs şoförü arasındaki arbede, bir yolcu tarafından videoya alınmıştı. Kavga görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı.Tüm bu yaşananların ardından Burak Yörük, İETT şoförüyle tartıştığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:"Herkese merhaba, Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim.Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi.Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntüler de maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor. Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim."