Buray şarkıları Güney Amerika'da

Kolombiya, Panama'yı içeren tatil rotasında Güney Amerika'da yer alan ve yaklaşık beş buçuk milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan Amazon Ormanlarını da ziyaret eden başarılı sanatçı, tatilini sonlandırarak Türkiye'ye döndü.Kısa tatilinde gitarını da yanından hiç ayırmayan Buray, dillere pelesenk olan Deli Kız şarkısını eşsiz Guatape manzarası eşliğinde seslendirdi. Mini performansı ile bölgeyi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çeken başarılı sanatçı, Türkiye'den kilometrelerce uzakta da alkış yağmuruna tutuldu. Tatil rotasında Amazon Ormanlarını da ekleyerek eşsiz bir deneyim yaşayan Buray, kano turu esnasında da gitarını elinden bir an olsun düşürmedi.Öte yandan gittiği her yerde ve gezdiği tüm ülkelerde çocuklarında özel bir ilgisi ile karşılaşan Buray, Kolombiya'da da kendisini tanıdık bir sevgi selinin ortasında buldu. Kolombiyalı çocuklarla birlikte yaptığı kısa bir provanın ardından ''Alaz Alaz'' şarkısının nakaratını seslendiren Buray, gördüğü samimiyet ve yakın ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşadı.10 Aralık'ta Volkswagen Arena'da Kış Turnesinin startını verecek olan Buray, Kış sezonunda da Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam edecek.