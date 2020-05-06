Buray'a hırsızlık şoku! İfşa etti!

Bestesinden danslarına kadar şarkının birebir çalınması durumuyla şok yaşayan Buray, sosyal medya hesaplarından da ifşa ettiği bu hırsızlık durumu için hukuki yollara başvurmayacağını belirterek; “Biz bu şarkıyı çocuklara ve insanlara moral olsun diye yaptık. Ticari bir amaç gütmedik. O yüzden tazminat gibi bir arayışımız olmayacak. Ama ne kadar da iyi niyetle yapılmış olursa olsun, verdiğimiz emeğin başka isim altında görülmesi bizi üzüyor. Bu aslında bize değil, kopyalayan sanatçının kendi fanların yapmış olduğu bir ayıp. Zaten insanlar ona bu davranışından dolayı hanesine eksi puan yazacaktır” dedi.Buray’ın Instagram hesabından yaptığı story paylaşımından sonra yorum yağmuruna tutulan sanatçı, önce bestecinin ismini değiştirdi, sonra videoyu kaldırdı.