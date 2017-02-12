Burçin Terzioğlu aşkını anlattı

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu sevgilisi İlker Kaleli'ye olan aşkını böyle anlattı.

Magazin - 13 Şubat 2017 05:00
Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
Poyraz Karayel dizisinde tanıştıktan sonra sevgili olan Burçin Terzioğlu ile sevgilisi İlker Kaleli birlikteliklerindeki 3'üncü yılını doldurdu.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sevgililer Günü'nün sembol ünlü çifti olan ikiliden Burçin Terzioğlu "Sizce aşk nedir?" sorusunu yanıtladı. Terzioğlu "Aşk hayata tutunma şekli, yaşama biçimi, güzel bir hormon. İlker her şeyi paylaştığım, yanında nefes alabildiğim, yenilendiğim, mutlu olduğum hayat arkadaşım." cevabını verdi.



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