Burçin Terzioğlu: "Güzel günler göreceğiz!"

Oyuncu Burçin Terzioğlu, Instagram hesabından bir video paylaştı ve altına "Güzel günler göreceğiz güneşli günler..." notunu yazdı.

28.03.2020 17:24 Magazin

Burçin Terzioğlu: "Güzel günler göreceğiz!" Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde ünlü isimlerden geleceğe dair umut dolu paylaşımlar gelmeye başladı. Bugün bir çok ünlü "Güzel günler göreceğiz güneşli günler..." notuyla paylaşımlar yaptı. Bu isimlerden biri de Burçin Terzioğlu'ydu. Güzel oyuncu teknede çekilmiş görüntülerini Instagram'dan paylaştı.

İşte o video:
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