Burçin Terzioğlu-Umut Duygu çifti sahil turunda

Gazetecilerin "Sizi ekranlarda görmeyi özledik. Görüştüğünüz bir proje var mı?" sorusuna Burçin Terzioğlu, "Şu anda netleşen bir şey yok ama görüşmelerim devam ediyor. Televizyon da olabilir, dijital de olabilir" yanıtını verdi.Basın mensuplarının giden Umut Duygu ile ilişkisini sorması üzerine 41 yaşındaki oyuncu, "İlişki konuşmuyoruz" diyerek, yürüyüşüne devam etti.