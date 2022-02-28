Burçin Terzioğlu-Umut Duygu çifti sahil turunda

Burçin Terzioğlu, önceki gün Bebek'te sevgilisi Umut Duygu ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Hava güzel, biraz yürüyelim sahil havası alalım istedik" dedi.

28.02.2022 20:16 Magazin

Burçin Terzioğlu-Umut Duygu çifti sahil turunda Gazetecilerin "Sizi ekranlarda görmeyi özledik. Görüştüğünüz bir proje var mı?" sorusuna Burçin Terzioğlu, "Şu anda netleşen bir şey yok ama görüşmelerim devam ediyor. Televizyon da olabilir, dijital de olabilir" yanıtını verdi.


"İLİŞKİ KONUŞMUYORUZ"
Basın mensuplarının giden Umut Duygu ile ilişkisini sorması üzerine 41 yaşındaki oyuncu, "İlişki konuşmuyoruz" diyerek, yürüyüşüne devam etti.
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