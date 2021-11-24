Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'den 'Yalancı'ya veda paylaşımları!

Show TV’de yayınlanan, kadrosunda; Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan 'Yalancı' dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Erken final yapan 'Yalancı', 23 Kasım Salı akşamı final bölümüyle seyirci karşısına çıktı.Dizide 'Mehmet Emir'i canlandıran Salih Bademci, Instagram sayfasından rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında "Tanıştığıma, çalıştığıma öyle memnunum ki" notunu yazarak Burçin Terzioğlu'nu etiketledi.'Yalancı'nın 'Deniz'i Burçin Terzioğlu da başka bir kareyi "Çok sevmek canım partnerim" notuyla paylaştı. Terzioğlu Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Güzel oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:"Yolculuğumuz kısa sürmüş olsa da, gurur duyduğum bir projede, kadına şiddetin hiçbir şekline sessiz kalmayan savaşçı bir karakteri canlandırdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.Hoşça kal Deniz,hoşça kal YALANCI"