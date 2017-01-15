Burçin Terzioğlu'na şok! Evini su bastı!

Burçin Terzioğlu'nun sevgilisi İlker Kaleli ile Rumelihisarı'nda birlikte yaşadığı evini su bastı.

Magazin - 15 Ocak 2017 11:30
Burçin Terzioğlu'na şok! Evini su bastı!
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre Burçin Terzioğlu'nun evini su bastı.



Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının kesilmesi sonrası hava sıcaklığının artmasıyla eriyen kar suları güzel oyuncunun teras katından evin içeri girince birçok eşyası sular altında kaldı.

Evini iki günde zor temizleten Terzioğlu, bazı eşyalarını atmak zorunda kaldı.

Terzioğlu'nun evine geçtiğimiz yıl da hırsız girmişti.





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Bağlantılar: Burçin Terzioğlu, ev

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