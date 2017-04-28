Burçin Terzioğlu'ndan aşk paylaşımı

Magazin - 28 Nisan 2017 22:30

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu ile yakışıklı oyuncu İlker Kaleli'nin aşkı tam gaz devam ediyor.Çiftler, zaman zaman sosyal medyadan yaptıklarını aşk paylaşımları ile ilişkilerinin yolunda gittiğinin mesajını veriyorlar.Son olarak Burçin Terzioğlu, sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.Terzioğlu'nun bu aşk dolu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken paylaşımını yoruma kapatması ise dikkat çekti.Çift, son olarak "Poyraz Karayel" dizisinde birlikte oynamıştı.