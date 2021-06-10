Burcu Binici neden Marilyn Monroe oldu?

Burcu Binici, Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı’nın başrollerini paylaştığı Altın Portakal ödüllü yönetmen Emre Kavuk’un yazıp yönettiği “Daha iyi bir yarın” filminin dev konuk oyuncu kadrosunda yer alıyor. Dev diyoruz çünkü kadro şampiyonlar ligi gibi: Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Özgür Emre Yıldırım, Zeynep Eronat, Onur Büyüktopçu...Mgx Film yapımcılığında çekilen “Daha iyi bir yarın” ın çekimleri 14 Haziran’da Gökçeada’da başlıyor. 2060’lı yıllarda geçen ‘Daha İyi Bir Yarın’ filmi konu itibarıyla bir aşk distopyası. Sevgilisinin, daha iyi birini bularak, terk ettiği Ozan yaşamını sonlandırmaya karar verir. Bunun için gittiği merkez ofisinden bunun mümkün olmadığı çünkü kendisine aşık birisinin olduğu söylenir. Ozan yaşamını sonlandırmak için şimdi bu gizemli kadını bulmalı ve onu aşkından vazgeçirmelidir. Filmin yarısı virtual production stüdyosunda çekilecek.