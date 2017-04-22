Burcu Biricik hamile mi?

Güzel oyuncu Burcu Biricik hamile olduğunu yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. "Böyle güzel bir haberi size vermek isterdik ama henüz değil” dedi.

Magazin - 22 Nisan 2017 09:14
Burcu Biricik hamile mi?
'Hayat Şarkısı' ekibi önceki gecce bir yemekte bir araya geldi. Organizasyona eşi Emre Yetkin ile gelen Burcu Biricik çıkışta magazin muhabirlerinin sorularına yanıt verdi. Hamile olduğu yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Burcu Biricik, “Haber asılsız arkadaşlar, hamile değilim. Böyle güzel bir haberi size vermek isterdik ama henüz değil” dedi.

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