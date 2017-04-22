'Hayat Şarkısı' ekibi önceki gecce bir yemekte bir araya geldi. Organizasyona eşi Emre Yetkin ile gelen Burcu Biricik çıkışta magazin muhabirlerinin sorularına yanıt verdi. Hamile olduğu yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Burcu Biricik, “Haber asılsız arkadaşlar, hamile değilim. Böyle güzel bir haberi size vermek isterdik ama henüz değil” dedi.
Burcu Biricik hamile mi?
Güzel oyuncu Burcu Biricik hamile olduğunu yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. "Böyle güzel bir haberi size vermek isterdik ama henüz değil” dedi.Magazin - 22 Nisan 2017 09:14
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Burcu Biricik, Hayat Şarkısı
MAGAZİN HABERLERİ
- Sinan Akçıl'dan Demet Akalın'a doğum günü kutlaması
- Göksel'i üzen yorumlar
- Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!
- Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
- Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
- Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz
- Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
- Hakan Çalhanoğlu evlendi
- Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?