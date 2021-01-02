Burcu Biricik: "Küfür etmeyi seviyorum!"

*31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki.*Küçük botokslarım var, estetiğim yok.*Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin.*Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim.*Uzak Doğu’da kurbağa yedim ama sevmedim.