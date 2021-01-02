Burcu Biricik’in açıklamalarından satır başları şöyle:
*31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki.
*Küçük botokslarım var, estetiğim yok.
*Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin.
*Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim.
*Uzak Doğu’da kurbağa yedim ama sevmedim.
Burcu Biricik: "Küfür etmeyi seviyorum!"
Oyuncu Burcu Biricik, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gecce' programına katıldı, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.
02.01.2021 19:20 Magazin