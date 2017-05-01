Burcu Biricik'i duygulandıran anlar!

Magazin - 01 Mayıs 2017 11:27

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin arkadaşlarıyla beraber Arnavutköy'de bir mekanda eğlendi.Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Burcu Biricik'in etrafını sokakta taç satmak isteyen çocuklar sardı.Çocuklarından bir tanesinin "Abla ayakkabılarını bana versene" sözlerine elini ayağına götüren Biricik, küçük çocuğa “Al senin olsun” diye karşılık verdi.