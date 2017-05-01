Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin arkadaşlarıyla beraber Arnavutköy'de bir mekanda eğlendi.
Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Burcu Biricik'in etrafını sokakta taç satmak isteyen çocuklar sardı.
Çocuklarından bir tanesinin "Abla ayakkabılarını bana versene" sözlerine elini ayağına götüren Biricik, küçük çocuğa “Al senin olsun” diye karşılık verdi.
Burcu Biricik'i duygulandıran anlar!
Oyuncu Burcu Biricik, taç satan bir çocuğun "Abla ayakkabılarını bana versene" sözleri karşısında duygulandı.Magazin - 01 Mayıs 2017 11:27
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