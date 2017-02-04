Burcu Biricik'in Avusturalya hayali!

Magazin - 04 Şubat 2017 16:07

Dizinin tatile girmesini beklediklerini söyleyen Burcu Biricik "Emre ile 2-3 aylığına yurt dışına gidip hem sakin sakin yaşamak, hem de dil okuluna gitmek istiyorum. Hayalim; Avusturalya. Türkiye'ye döndüğümüzde içimize sinen, Ocak'ta başlayacak bir iş olursa, orada yer almayı planlıyorum. Ama Eylül'de sanıyorum iş yapamam. Çünkü o kadar 'Hülya' ile doluyum ki, biraz arınmam lazım. Bünyenin, psikolojinin, her şeyin bir nefes alması gerekiyor" dedi.