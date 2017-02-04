Dizinin tatile girmesini beklediklerini söyleyen Burcu Biricik "Emre ile 2-3 aylığına yurt dışına gidip hem sakin sakin yaşamak, hem de dil okuluna gitmek istiyorum. Hayalim; Avusturalya. Türkiye'ye döndüğümüzde içimize sinen, Ocak'ta başlayacak bir iş olursa, orada yer almayı planlıyorum. Ama Eylül'de sanıyorum iş yapamam. Çünkü o kadar 'Hülya' ile doluyum ki, biraz arınmam lazım. Bünyenin, psikolojinin, her şeyin bir nefes alması gerekiyor" dedi.
Burcu Biricik'in Avusturalya hayali!
Kanal D'deki 'Hayat Şarkısı'nın Hülya'sı Burcu Biricik, Temmuz 2016'da reklamcı Emre Yetkin'le evlenmişti.Magazin - 04 Şubat 2017 16:07
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